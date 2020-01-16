Южноуральцам будет с кого просить, если им не понравится обновленная Конституция

Представители Челябинской области примут участие в работе над поправками в Конституцию РФ.

Как уже сообщал «Новый День», изменить основной закон страны предложил накануне президент Владимир Путин. Дело не стали откладывать в долгий ящик: вчера поздно вечером глава государства подписал указ о формировании рабочей группы.

Сегодня Путин намерен встретиться с включенными в состав группы, а первое заседание намечено на 17 января.

Пока в списке 75 человек. Среди них депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг и председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш. Кроме того, в список включен президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин, ранее возглавлявший подразделение организации в Челябинской области.

Отметим, что одним из сопредседателей группы стал сенатор Андрей Клишас, инициировавший законы о штрафах и арестах за «оскорбление власти» и «фейки», а также предложивший пожизненно лишать неблагонадежных россиян электронной почты.

Еще два сопредседателя – председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации» Талия Хабриева.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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