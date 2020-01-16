Советник губернатора Челябинской области ушел в отставку

Советник главы Южного Урала, экс-министр экономического развития Сергей Смольников, ушел в отставку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 16 января Сергей Смольников не является советником губернатора Челябинской области. Чиновник уволился с должности по собственному желанию.

Напомним, с 2015 по 2019 годы Сергей Смольников возглавлял министерство экономического развития Челябинской области. В июне прошлого года на посту министра его сменил Иван Куцевляк. Сам же Смольников был назначен советником губернатора Челябинской области.

В последние месяцы он курировал вопросы транспортной реформы в Челябинской агломерации. Отметим, что до прихода в минэкономразвития он в течение двух лет работал в министерстве строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.01.20

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