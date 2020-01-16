Челябинские экоактивисты намерены встретиться с главой Челябинска с глазу на глаз

Челябинские экоактивисты намерены сегодня встретиться с главой города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вести переговоры с Натальей Котовой будут Ирина Гладышева, представляющая движение «Стоп ГОК», Елена Вахтина – движение «Челябинск, дыши!» и Андрей Костенко – движение «Горожане».

Общественники намерены поднять вопросы:

сохранения городского бора и подбора альтернативной площадки для строительства детского медицинского центра.

сохранения Шершневского водохранилища и устранение угроз безальтернативному источнику водоснабжения Челябинска.

введения онлайн мониторинга вредных выбросов с применением, в том числе, датчиков Росгидрометцентра и системы «народного» мониторинга «Челябинск, дыши!»

возобновления деятельности Рабочей группы по вопросам окружающей среды на территории города Челябинска.

Встреча назначена на 15:00. Журналистов на нее не пригласили, трансляция не предусмотрена. Запись встречи обещали выложить в соцсетях.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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