Челябинские экоактивисты намерены встретиться с главой Челябинска с глазу на глаз

Челябинские экоактивисты намерены сегодня встретиться с главой города.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», вести переговоры с Натальей Котовой будут Ирина Гладышева, представляющая движение «Стоп ГОК», Елена Вахтина – движение «Челябинск, дыши!» и Андрей Костенко – движение «Горожане».
Общественники намерены поднять вопросы:
- сохранения городского бора и подбора альтернативной площадки для строительства детского медицинского центра.
- сохранения Шершневского водохранилища и устранение угроз безальтернативному источнику водоснабжения Челябинска.
- введения онлайн мониторинга вредных выбросов с применением, в том числе, датчиков Росгидрометцентра и системы «народного» мониторинга «Челябинск, дыши!»
- возобновления деятельности Рабочей группы по вопросам окружающей среды на территории города Челябинска.
Встреча назначена на 15:00. Журналистов на нее не пригласили, трансляция не предусмотрена. Запись встречи обещали выложить в соцсетях.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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