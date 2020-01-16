Мнимое достижение: «Малая Сосновка» получила официальный статус, но потеряла интерес инвесторов

«Малая Сосновка», о включении в реестр которой отрапортовали чиновники южноуральского минпрома, не интересна инвесторам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», включение в федеральный реестр Минпромторга России индустриального парка «Малая Сосновка» не станет дополнительным стимулом для развития этого проекта. Он слишком устарел. Об этом заявил заведующий лабораторией «Модели пространственного развития» челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы Сергей Гордеев.

Ранее министерство промышленности и торговли Челябинской области отчиталось о включении «Малой Сосновки» в федеральный реестр индустриальных парков Минпромторга России. Это первый государственный индустриальный парк Южного Урала, получивший официальный статус. Но работа по включению в реестр растянулась на девять лет. Это фактически поставило крест на дальнейших перспективах проекта.

«Когда инновационный проект делается почти 10 лет, внесение в реестр Минпромторга, в лучшем случае, может свести ситуацию вничью. С тех пор, когда эта идея закладывалась, – и требования изменились, и экономика изменилась, – цитирует эксперта «Коммерсант – Южный Урал. – Самый сложный вопрос – какие конкурентные преимущества имеет эта площадка сейчас – остается без ответа. Есть немало других альтернатив, более удобных площадок. В свое время возникал вопрос о создании свободной площадки при условии их дефицита, сейчас существует внутренняя конкуренция за размещение, то есть площадок гораздо больше, чем инвестиционных проектов».

На помним, создание индустриального парка «Малая Сосновка» в двух километрах от Челябинска власти региона анонсировали еще в 2011 году. Построить его планировалось с нуля. На территории парка планировалось разместить 15 производств.

Однако, вопросы с обеспечением площадки инфраструктурой начали решаться лишь в 2017 году. В итоге, только в этом году в парке намерены запустить в эксплуатацию сети водоснабжения и водоотведения. Несколько компаний, намеревавшихся стать резидентами «Малой Сосновки», от этой затеи отказались. В настоящее время в индустриальном парке насчитывается 3 резидента.

Челябинск, Виктор Елисеев

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