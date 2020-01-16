В Челябинской области назвали крупнейших должников по оплате электроэнергии

Сбытовики рассказали, кто больше всего не хочет платить за электричество.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «Уралэнергосбыт», компания представила список крупнейших неплательщиков региона по итогам года. В него вошли градообразующие компании области, предприятия коммунального хозяйства, администрации городов и поселений.

В верхних строчках должников оказались челябинский «ЧТЗ-УРАЛТРАК», долг которого на 1 января 2020 составил 145 миллионов рублей, Златоустовский металлургический завод, задолжавший 99 миллионов, Бакальское рудоуправление с долгом более 50 миллионов и другие крупные промышленные предприятия области.

Первую позицию антирейтинга в сфере ЖКХ занимает златоустовское ООО «Теплоэнергетик». За шесть месяцев предприятие накопило более 50 миллионов долга и стало крупнейшим неплательщиком в январе. Похожая ситуация обстоит с МУП Златоуста «Коммунальные сети», ООО «Энергосервис» и МУП «ТеплоЭнерго» Катав-Ивановского района, МУП Миасса «Городское хозяйство», управляющей компанией города Челябинска ООО «ДЕЗ Калининского района» и другими организациями области, работающими в сфере ЖКХ. Многие из них не платят за поставленную электроэнергию более полугода.

Помимо вышеперечисленных, в числе неплательщиков оказались администрации муниципальных образований, которые ведут хозяйственную деятельность и также являются потребителями электроэнергии. В список должников вошли администрации Полетаевского, Рощинского, Саргазинского, Вознесенского сельских поселений и Южноуральска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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