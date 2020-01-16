Завершено расследование уголовного дела соратника опального южноуральского губернатора

Следователи завершили расследование уголовного «дела о дорожных миллиардах» в отношении депутата Госдумы Вадима Белоусова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» Вадима Белоусова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

Напомним, речь идет о событиях так называемой «дорожной революции». Первоначально парламентарий и младший бизнес-партнер Юревича обвинялся в посредничестве в передаче Михаилу Юревичу, занимавшему тогда должность губернатора Челябинской области, более 3,2 миллиарда рублей за обеспечение победы «нужных» коммерческих структур в аукционах в сфере дорожного обслуживания и назначение на должности директоров госпредприятий подконтрольных лиц.

Однако, позднее обвинение было переквалифицировано на «получение в составе организованной группы взятки в особо крупном размере. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас Вадим Белоусов знакомится с материалами расследования, после чего уголовное дело будет направлено для утверждения обвинения прокурору. Свою вину он не признает.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.01.20

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