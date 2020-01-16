Заместитель главного лесничего Челябинской области ушел в отставку

Уволился замначальника главного управления лесами Челябинской области Александр Барановский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление подписал и.о. губернатора Челябинской области Виктор Мамин.

«Освободить Барановского Александра Валерьевича от замещаемой должности заместителя начальника главного управления лесами Челябинской области, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области с 17 января 2020 года по инициативе гражданского служащего», – говорится в документе.

Александр Барановский окончил Уральскую государственную лесотехническую академию в1999 году. Работал лесничим Чебаркульского опытного лесхоза, главным лесничим Чесменского лесхоза. В 2004 – 2008 годах руководил областного государственного учреждения «Брединское лесничество», в 2009 – 2013 – руководитель областного специализированного бюджетного учреждения «Центр пожаротушения и охраны леса Челябинской области».

В 2013 году покинул госслужбу, став директором ООО «Челябинские лесоматериалы». В 2015 вернулся в главное управление лесами Челябинской области на должность заместителя начальника учреждения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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