Уральские металлурги подключили к учету средств радиочастотные метки

ММК внедряет современные технологии маркировки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на ММК внедрена система учета многооборотных средств крепления (МСК) с использованием современной технологии маркировки – радиочастотных меток (RFID).

Маркировка с помощью радиочастотных меток заменила прежние средства маркировки – нанесение информации вручную с помощью краски и штрихкодирование. Цель внедрения новой технологии – повысить качество учета многооборотных средств крепления в ПАО «ММК» и обеспечить сквозное слежение за МСК. Это поможет выполнять требования учетной политики компании и, в случае «невозврата» МСК, вести претензионную работу с покупателями металлопродукции.

Опыт эксплуатации новой системы маркировки МСК с помощью радиочастотных меток показал, что RFIDметки – эффективная технология, которая позволяет считывать информацию в сложных условиях металлургического производства. Разработчики системы – ООО «ММК-Информсервис» (общество Группы ММК) и компания ЗАО «КонсОМ СКС», внедрили учет многооборотных средств крепления с помощью RFID-меток на всех участках цеха подготовки вагонов (ЦПВ) и во всех прокатных цехах ПАО «ММК».

Благодаря новой системе специалисты управления логистики ПАО «ММК» и ЦПВ ООО «Ремпуть» могут оперативно следить за жизненным циклом МСК с помощью мобильного терминала, считывающего метки. Стационарные считыватели в прокатных цехах и на станциях входа/выхода с комбината позволяют в режиме реального времени отслеживать каждую единицу МСК на территории ПАО «ММК» в ключевых точках учета.

В 2019 году внедрение системы и ее интеграция со смежными системами (АСУ «ЖДТ», АСУ «Отгрузка», OEBS) позволили управлению логистики ПАО «ММК» снизить количество ошибок в оперативном учете на 50% по отношению к аналогичному периоду 2017 года. Новая технология маркировки помогает точнее учитывать многооборотные средства крепления на складах и следить за их своевременным возвратом на ММК, что повышает прозрачность бизнес-процесса в части работы с покупателями.

Челябинск, Виктор Елисеев

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