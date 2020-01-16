В Челябинске легковушка с подростками вылетела с моста в реку

Трое челябинцев пострадали после падения легковушки в реку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области, авария произошла сегодня, 16 января, в 02:50 на улице Северный луч.

На мосту через реку Миасс, 22-летний водитель, управляя автомобилем «Деу Нексия», по предварительной информации, не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение и электроопору. Пробив ограждение, легковушка вылетела с моста в реку.

В результате дорожно-транспортного происшествия получили телесные повреждения и были госпитализированы в городскую больницу водитель автомобиля и два его пассажира, девушки 16 и 15 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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