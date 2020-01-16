Челябинцам предложили решить, как использовать подземные переходы

Мэрия Челябинска решила узнать, что хотят видеть в подземных переходах горожане.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Челябинска, на портале «Активный житель74» горожан просят высказать свое мнение, что именно может быть расположено в подземных переходах при условии сохранения их функционального назначения и обеспечения безопасного и комфортного передвижения.

«Подземные пешеходные переходы включают в себя тоннели, лестничные сходы, пандусы или подъемники, технологические помещения и инженерное оборудование. В подземных пешеходных переходах могут располагаться объекты торговли и услуг, социально-бытового обслуживания при условии обеспечения безопасного и комфортного передвижения граждан», – напомнили городские чиновники.

Но в последнее время поступает все больше жалоб на торговлю в подземных переходах, размещенную в них наружную рекламу и точки питания, а арендаторы зачастую не выполняют своих обязательств по содержанию закрепленных территорий.

Жителей Челябинска приглашают принять участие в опросе, опубликованном на портале электронных голосований «Активный житель74», и высказать свое мнение.

Голосование доступно до 24 января включительно.

Вопрос, нужны ли вообще городу подземные переходы или от них лучше отказаться, на обсуждение не выносится.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.01.20

Госдума поддержала идею Путина учредить звание «Город трудовой доблести». / В Челябинске легковушка с подростками вылетела с моста в реку. / Уральские металлурги подключили к учету средств радиочастотные метки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»