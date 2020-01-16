Уральские пельменщики «обожглись» о бульон конкурентов

Производители полуфабрикатов известного бренда обиделись на намеки «на грани» в рекламе челябинских конкурентов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, представители ЗАО «Мясная галерея» (Владимир), являющееся с 2012 года производителем продукции под торговой маркой «Бульмени», пожаловались на ООО «Фабрика уральские пельмени».

Дело в том, что челябинская компания в 2019 году начала выпуск пельменей под торговой маркой «Агонь» со следующими фразами на упаковке: «Мясо вместо бульона внутри!» и «То чувство, когда съел мясо вместо бульона!».

Между тем, на упаковках «Бульменей» присутствует текст «Бульон внутри». Указанная продукция активно продвигалась заявителем на рынке и получила известность среди потребителей. Производители продукции известного бренда посчитали, что слоганы челябинских пельменщиков могут дискредитировать их марку.

Антимонопольщики с позицией владимирской компании согласились. Челябинское УФАС России направили ООО «Фабрика уральские пельмени» предупреждение. «В данном случае используется репутационное заимствование, заключающееся в переносе на собственный товар узнаваемость чужого товара. ООО «Фабрика уральские пельмени» заявляет тем самым о преимуществах своей продукции, которая содержит мясо, а не бульон, – заявили в надзорном ведомстве. – Такое сравнение является негативным, поскольку продукция ЗАО «Мясная галерея» с фразой на упаковке «Бульон внутри» уже завоевала определенную известность на рынке. Соответственно используемые ООО «Фабрика уральские пельмени» фразы с достаточной степенью вероятностью ассоциируются у потребителей с товаром под торговой маркой «Бульмени».

Такие действия способны оказать влияние на конкуренцию, непосредственно предоставить компании, распространившей информацию, преимущества над конкурентом и причинить ему вред, заявили антимонопольщики.

«Челябинское УФАС России требует прекратить распространение на упаковке продукции (замороженные полуфабрикаты (пельмени) под торговой маркой (Agonь) «Агонь») сведений «Мясо вместо бульона внутри!» и «То чувство, когда съел мясо вместо бульона!», в том числе путем размещения изображения упаковки указанной продукции на интернет-сайте агонь.рус», – сообщили в пресс-службе ведомства.

ООО «Фабрика уральские пельмени» должно исполнить предупреждение до 15 февраля 2020 года. В случае неисполнения предупреждения Челябинским УФАС России будет возбуждено дело о нарушении закона о защите конкуренции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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