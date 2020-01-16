Челябинск заполонили голуби с неизвестным заболеванием

Челябинцев предупредили об опасной инфекции, распространяющейся среди голубей.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском орнитологическом обществе, в январе этого года участились случаи обнаружения голубей, зараженных инфекционными заболеваниями.

Как правило, птица нахохлена, перья у нее взъерошены и торчат в разные стороны, птица движется кругами, теряет ориентацию в пространстве, не летает или летает, стремясь вглубь земли, а не в небо, выворачивает шею, запрокидывая голову назад, задирая клюв кверху.

«Просим при обнаружении больных «странных по внешнему виду и поведению» голубей и других диких птиц не брать руками и ни в коем случае не заносить ни домой, ни в какое-либо другое помещение, где могут находиться люди (особенно присутствуют дети), – обращаются орнитологи к горожанам. – Помните! Многие инфекционные заболевания птиц могут передаваться человеку! Ни в коем случае не пытайтесь заниматься самолечением больных птиц! Это опасно для жизни и здоровья Вас и ваших близких!"

При обнаружении больных голубей и других диких птиц челябинцев призывают срочно звонить по телефону 8-950-749-44-09.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.01.20

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