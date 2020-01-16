На публичных слушаниях в Челябинске предложили отрезать кусок памятника природы под уже построенный газопровод

В ходе публичных слушаний по межеванию выяснилось, что изменения в генплан предлагают внести постфактум.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандалом закончились публичные слушания, проходившие сегодня, 16 января, в челябинском Доме архитектора.

Возмущение участников вызвал проект межевания, предполагающий вырубку деревьев Челябинского городского бора под прокладку газопровода к ресторану «Шафран». Этот вопрос не мог не привлечь внимание общественников после того, как часть памятника культуры была исключена из его состава, несмотря на многочисленные протесты горожан, под предлогом строительства хирургического центра для областной детской клинической больницы.

Уже в ходе дискуссии вокруг ЧОДКБ экоактивисты высказывали опасения, что продавливаемое чиновниками решение откроет возможности для дальнейшего уничтожения городского бора. Неудивительно, что общественники обратили внимание на предложение дальнейшего «освоения» памятника природы, появившееся через три недели после санкционирования вырубки реликтовых деревьев под благим предлогом «заботы о здоровье детей». Правда, теперь отчекрыжить кусочек бора предлагали в угоду частному коммерческому проекту.

Каково же было удивление экоактивистов, когда накануне публичных слушаний выяснилось, что газопровод к ресторану уже подведен. «Данный газопровод, по размещению которого назначены слушания, подает газ ресторану «Шафран». Прошу установить поставщика газа, кто проводил газ, на основании каких документов? Какой объем газа поставлен, по какой цене? Прошу установить лиц, участвовавших в незаконной поставке газа», – заявила депутат Центрального района Челябинска Елена Вахтина. Добавив при этом, что жалобу по факту проекта прокладки уже существующего газопровода уже отправили в прокуратуру региона и главе города Наталье Котовой.

В итоге организаторы публичных слушаний продемонстрировали чудеса открытости. Оказавшись не в состоянии ответить на вопрос, каким образом якобы только планируемый к строительству газопровод вполне неплохо функционирует, чиновники заявили, что рассмотрят проект в закрытом режиме.

Возможно, участники слушаний столкнулись с далеко нередкой практикой узаконивания строительства объекта постфактум. Но не исключено, что кто-то попытался под шумок откусить еще один кусок городского бора совсем для других нужд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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