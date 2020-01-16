Власти Челябинска сносят старинный дом – просто так

Мэрия Челябинска решила снести старинный дом – просто для того, чтобы снести.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновники администрации Челябинска в очередной раз демонстрируют свое отношение к истории города и городскому бюджету.

О, вероятно, трагической судьбе еще одного старинного дома рассказал краевед Юрий Латышев. На сей раз под бульдозеры может попасть бывший дом работников первой челябинской водокачки, построенный в начале XX века.

Здание, расположенное по адресу: улица Свободы-8, некогда было включено в реестр выявленных объектов культурного наследия регионального значения. Как и здание самой водокачки. Однако позднее дом из реестра исключили.

Теперь городские чиновники решили здание снести. И никакие аргументы их не трогают. «У нас в городе практически нет комплексов старинных зданий, – говорит Юрий Латышев. – Между тем, само здание водокачки признано объектом культурно-исторического значения. И если его восстановить, то в комплексе с домом рабочих предприятия этот объект был бы намного интереснее. К тому же, по планам властей, рядом должен появиться Сквер искусств, и этот дом мог бы стать для него хорошим «щитом» от автомобильных выхлопов, так как здание находится как раз между сквером и ответвлением большой развязки, соединяющей улицы Братьев Кашириных, Труда, Российскую и Свободы».

Однако, эти предложения не интересуют чиновников. Они твердо решили дом снести. Его жильцы уже получили новые помещения. Остается только подогнать технику.

Больше всего краеведа возмущает то, что за этим решением не видно никакой, даже самой извращенной логики. Ведь на месте снесенного здания власти не планируют ничего строить. «Я разговаривал с Ющенко (главный архитектор Челябинска. – прим. НД), спрашивал: а что будет на месте дома после его сноса. Он мне ответил: может, деревья посадим».

Интересно, что в других случаях мэрия крайне неохотно тратит деньги на расселение и снос жилых зданий. Так, крайне медленно продвигается расселение ветхо-аварийных домов, не попавших в «президентскую» программу, а потому требующее финансирования исключительно из муниципального бюджета. Обычно чиновники объясняют это ограниченностью финансовых возможностей городской казны.

Челябинск, Виктор Елисеев

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