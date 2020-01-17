В Челябинске из кранов может хлынуть зеленая вода

Для выявления утечек в сетевую воду Челябинска добавят зеленый краситель.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, чтобы выявить утечки в теплосетях города и внутридомовых системах теплоснабжения многоквартирных домов (МКД), теплоэнергетическая компания «УСТЭК-Челябинск» введет в сетевую воду зеленый органический краситель «Уранин».

Испытания пройдут с 20 по 24 января 2020 года в пяти районах Челябинска: Калининском, Курчатовском, Тракторозаводском, Центральном и Металлургическом.

Цель данных мероприятий – выявлять возможные утечки в системе теплоснабжения города, проверить тепловые пункты внутридомовых систем МКД на предмет исправности и качества их обслуживания представителями УК.

Уранин – краситель органического происхождения, окрашивает воду в яркий зеленый цвет. Разрешен к применению санитарно-эпидемиологической службой. Применяется для изучения пути следования вод, а также для подкрашивания шампуней, пен для ванной, воды в аквариумах. Краситель является безопасным для жизни и здоровья людей, что подтверждено соответствующим свидетельством.

В случае обнаружения теплоносителя, окрашенного в зеленый цвет, на поверхности земли, либо в случае появления в кранах водоразбора воды, имеющей зеленый цвет, челябинцев просят сообщать об этом в диспетчерскую службу АО «УСТЭК-Челябинск» по телефонам 246-72-72, 246-72-73.

Челябинск, Виктор Елисеев

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