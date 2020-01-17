Южноуральские «единороссы» зачистили партийные аккаунты в соцсетях

В социальных сетях прошла странная «зачистка» страниц Челябинского регионального отделения «Единой России».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители «Единой России» на Южном Урале меняют подход к работе в социальных сетях. Однако, пока подход, выбранный партийцами, вызывает недоумение.

Вместо того, чтобы перенастроить ранее действовавшие страницы, региональное отделение создало новый аккаунт в сети «ВКонтакте». По крайней мере, приглашение на вступление в новую группу распространяются только со ссылкой на одну эту страницу. Причем делают это с помощью SMS-сообщений.

Правда, если судить по «прописке» присоединившихся к группе пользователей, у организаторов SMS-рассылке весьма специфический список номеров. Так, например, на данный момент число челябинцев среди подписавшихся на эту страницу втрое меньше жителей Украины. Опережают представителей Челябинска также москвичи и питерцы. Есть представители Сибири и Узбекистана. И уж совсем не удивляют на этом фоне жители Башкирии.

Между тем, старые страницы «партии власти» либо удалены, либо переданы другим пользователям. Например, аккаунт в «Фэйсбук» подписан теперь неким Василием Игнатьевым. При этом новый владелец даже не удосужился зачистить страницу от прежнего контента. В итоге, несколько записей пост-ЕРовского периода соседствуют с релизами и фотографиями, выставлявшимися еще пресс-службой регионального отделения «Единой России».

Что интересно, на бывшей странице южноуральской ЕР в «Одноклассниках» содержание идентично фэйсбуковскому аккаунту, включая «новые» посты. Но озаглавлена она «Челябинск Время знать».

Страницы в «Твиттере», «Инстаграмме» и ВК страницы удалены.

При этом с официальной страницы регионального отделения партии пользователей направляют именно на эти старые аккаунты.

С чем связана столь сложная методика перенастройки работы южноуральских «единороссов» в соцсетях, остается только гадать. Правда, можно вспомнить, что в декабре минувшего года был в полном составе уволен отдел агитационно-пропагандистской работы регионального исполнительного комитета «Единой России». Но ведь вряд ли тотальная «зачистка» в соцсетях – проявление паранойи?

Челябинск, Виктор Елисеев

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