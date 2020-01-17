У силовиков появились новые претензии к главе южноуральского села, осужденному за махинации с землей

В Челябинской области бывший глава Алишевского сельского поселения, подозревается в превышении должностных полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Алишевского сельского поселения Сосновского района Раиля Габитова.

По версии следствия, в период с 2011 по 2016 годы чиновник, превышая должностные полномочия, зная об отсутствии у граждан прав пользования земельными участками, выдавал фиктивные выписки из похозяйственной книги о наличии у них прав пользования земельными участками в населенных пунктах Сосновского района. В дальнейшем они зарегистрировали права собственности на более чем 50 участков.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД по Челябинской области.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения.

Ранее приговором суда Габитову назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно за злоупотребление и превышение должностных полномочий при выделении 48 земельных участков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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