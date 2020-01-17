В Челябинске иномарка раскурочила детскую площадку

На северо-западе Челябинска иномарка вылетела на детскую площадку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня на улице Куйбышева, недалеко от детской поликлиники.

Первоначально стало известно, что водитель иномарки не справился с управлением, снес ограждение детской площадки и врезался в металлическую горку, серьезно ее покорежив. Как сообщает 31tv.ru, по счастливой случайности в момент ДТП на площадке никого не было.

Хотя без пострадавших не обошлось. По информации ГИБДД Челябинска, выезду на детскую площадку предшествовала угроза столкновения иномарки с другим легковым автомобилем. «Автомобиль «Лада Гранта» на регулируемом перекрестке при выполнении разворота создал помеху движению на встречке «Фольксваген Джета», – уточнили в силовом ведомстве.

Пытаясь избежать столкновения, иномарка изменила движение и совершила наезд на пешехода. После этого автомобиль врезался в забор и выехал на детскую площадку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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