В Челябинской области приостановят вещание 20 телеканалов

Жителей Южного Урала предупреждают о кратковременном отключении телерадиосигнала.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства информационных технологий и связи Челябинской области, 20 января с 04:00 до 13:00 будут проводиться профилактические работы. Об этом сообщил ведущий инженер филиала РТРС «Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр» Морозов Александр.

Речь идет о телеканалах «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», «СТС», «ТНТ», «РенТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ3», «Мир», «МузТВ», а также трёх радиоканалах: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». Отключение связано с работами на государственном предприятии «Космическая связь», с которых на Землю передается цифровой сигнал, а затем по наземному эфирному вещанию распространяется до телевизоров жителей.

По утвержденному годовому плану проведения профилактических работ, 20 января с 04:00 до 13:00 будут проводиться работы, а также запланированы работы на электроснабжающей сети. В это время будет проходить проверка автоматического перехода передающего оборудования с основных источников электропитания на резервные, например, в случае отключения электроснабжения в районе города.

В Челябинском телецентре отмечают, что работы могут быть выполнены раньше указанного времени, но не позже 13:00.

Плановые профилактические работы, согласно графику кратковременных отключений, запланированы также в Бакале и Вишневогорске 20-24 января с 07:30 до 15:00 общей продолжительностью не более 9 часов, а также в Кусе в период до 24 января с 07:00 до 15:00 общей продолжительностью не более 16 часов.

Чтобы быть готовыми к кратковременным отключениям при просмотре телепередач или прослушивании радио, телезрителям и радиослушателям рекомендуют заранее посмотреть, не планируются ли в вашем городе или районе в ближайшие дни профилактические или ремонтные работы. Посмотреть оперативную информацию о кратковременных отключениях оборудования телерадиовещания Челябинским радиотелецентром можно на официальном сайте министерства информационных технологий и связи Челябинской области, пройдя по баннеру «Оперативная информация о кратковременных отключениях телерадиовещания». Информация обновляется еженедельно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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