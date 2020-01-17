Экс-замминистра Челябинской области остался под арестом

Бывшему замминистра экономического развития Челябинской области Антону Бахаеву продлили домашний арест на месяц.

Как уже сообщал РИА «Новый День», чиновника задержали 19 июля прошлого года сотрудники УФСБ России по Челябинской области по подозрению в многомиллионном мошенничестве в ходе подготовки российско-казахстанского форума, прошедшего в Челябинске. Поначалу речь шла об ущербе бюджету в 3,8 миллиона рублей, но позднее цифра выросла до 40 миллионов рублей.

Экс-замминистра обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ. В настоящее время в отношении него действует, установленная 17 октября 2019 года Челябинским областным судом, мера пресечения в виде домашнего ареста до 19 января 2019 года.

Следствие собиралось продлить этот срок еще в середине декабря, сославшись на необходимость составления и утверждения обвинительного заключения, направления уголовного дела в суд и назначения его к слушанию. Однако суд в удовлетворении ходатайства отказал, указав на нарушение следователем порядка возбуждения ходатайства.

Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел аналогичное ходатайство представителя прокуратуры и удовлетворил его. По данным пресс-службы суда, домашний арест Антона Бахаева продлен до 18 февраля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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