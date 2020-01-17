Южноуральцы требуют закрепить право на благоприятную окружающую среду в основном документе Челябинской области

Вдохновившись примером федерального центра, южноуральцы предлагают внести изменения в основной документ Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинский общественник Лев Большаков считает, что в региональном уставе должно быть закреплено право жителей на благоприятную окружающую среду.

«Раз уж на повестке дня внесение изменений в конституционно-правовые акты, предлагаю внести изменения и в Устав Челябинской области. На днях перечитал его и не обнаружил норм, гарантирующих нам благоприятную окружающую среду, хотя этот вопрос крайне актуален, – рассказал Большаков. – Считаю, что это нужно обязательно исправить. Обратился сегодня в Законодательное собрание с предложением закрепить в Уставе право жителей Челябинской области на благоприятную окружающую среду и обязанность органов государственной власти Челябинской области обеспечивать качество атмосферного воздуха, соответствующее гигиеническим требованиям и санитарным нормам. Надеюсь, депутаты не смогут отказать в этом южноуральцам».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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