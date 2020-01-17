В Челябинске реанимобиль, спешивший к пациенту, столкнулся с КамАЗом

На северо-западе Челябинска столкнулись грузовик и реанимационная машина.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла сегодня, 17 января, около 14:40 около дома по улице Академика Королева, 85.

Реанимобиль, следовавший к месту вызова, столкнулся с КамАЗом. После столкновения с грузовиком медицинская автомашина изменила траекторию и столкнулась с автомобилем Citroen.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства аварии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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