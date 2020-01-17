Южноуралец хранил на чердаке девять килограммов конопли

Житель Пластовского района спрятал на чердаке 9 килограммов марихуаны.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, полиция задержала 48-летнего ранее судимого жителя Пластовского района. В отношении южноуральца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).

В ходе обыска в доме мужчины на чердаке полицейские обнаружили 6 пластиковых пакетов с растительным веществом общей массой около 9 килограммов. Мужчина признался, что сам собрал дикорастущую коноплю и высушил ее для дальнейшего употребления. Продавать наркотик, по его словам, он не собирался.

Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы. В качестве меры пресечения суд избрал для южноуральца обязательство о явке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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