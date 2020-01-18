Гидрометцентр предупредил о резком похолодании

В России ожидается резкое похолодание.

По данным Гидрометцентра РФ, начало грядущей недели в большинстве регионов будет теплым. Понижение температуры в большинстве регионов ожидается с четверга. Так, в Москве и Санкт-Петербурге дневные температуры перейдут в отрицательную зону, правда, могут довольно быстро вернуться в «плюс». На Урале к концу рабоче недели похолодает сразу на 5 – 6 градусов, и в выходные снижение температуры продолжится. Аналогичная ситуация прогнозируется на Дальнем Востоке.

В южных регионах тоже похолодает, но, скорее всего, до заморозков дело не дойдет.

А вот в Сибири неделя начнется с похолодания, а с четверга столбики термометров поползут вверх.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 18.01.20

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