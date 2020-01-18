В Челябинске мужчина с автоматом устроил охоту на молодого человека

В Челябинске мужчина с автоматом преследовал молодого человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Ленинском районе. Очевидцы зафиксировали «охоту» на видео: «мишень» пыталась уйти от преследователя по проезжей части. На место вызвали полицию.

«Охотника» доставили в райотдел. Оружие оказалось автоматом для страйкбола.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 18.01.20

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