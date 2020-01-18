В Челябинске мужчина с автоматом устроил охоту на молодого человека

В Челябинске мужчина с автоматом преследовал молодого человека.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Ленинском районе. Очевидцы зафиксировали «охоту» на видео: «мишень» пыталась уйти от преследователя по проезжей части. На место вызвали полицию.
«Охотника» доставили в райотдел. Оружие оказалось автоматом для страйкбола.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 18.01.20
Президент России озвучил сумму выплат ветеранам ко Дню Победы. / Глава МВФ прогнозирует новую мировую деперессию. / Гидрометцентр предупредил о резком похолодании. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube