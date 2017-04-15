Южноуральского экс-омбудсмена арестовали на семь суток

Публикации за 15.04.17

Бывший уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов арестован на 7 суток.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинский правозащитник арестован за неподчинение законному требованию полиции и препятствование выполнению ими своих служебных обязанностей. Об этом г-н Севастьянов сообщил вчера вечером на своей странице в Facebook.

«Арестовали на 7 суток, – написал юрист. – Дело явно заказное. Будем обжаловать. Столько нарушений я давно не встречал. Даже протокол под копирку составили и дописали его. Ну, и много чего еще».

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Как сообщал ранее «Новый День», Алексей Севастьянов был задержан 13 апреля. Правозащитника препроводили в отдел полиции «Курчатовский» с парковки на улице Хариса Юсупова. В мэрии Челябинска настаивают, что автостоянка незаконна, однако г-н Севастьянов опровергает чиновников. «В Челябинске под видом борьбы с нелегальными парковками захватывают легальные», – заявляет юрист.

Конфликт между правозащитником и представителями муниципалитета и полиции произошел, когда последние пытались демонтировать ограждение парковки. Алексей Севастьянов заявил, что представляет интересы собственника автостоянки и попытался выяснить, на каком основании сносят забор, что является, по его мнению, нарушением прав его клиентов. Между тем, в КУиЗО города настаивают, что земельный участок, на котором организована стоянка, никому не принадлежит. Соответственно, и парковка находится здесь незаконно.

Правозащитника попросили предъявить паспорт, однако документа у него якобы не оказалось. После этого его отвезли в отдел полиции.

Сам г-н Севастьянов уверен, что в городе ведется просто передел парковочного бизнеса. С ним согласен и экс-губернатор Челябинской области Николай Сандаков. «Никакой реальной борьбы с временными сооружениями не ведется, все эти предупреждения и силовые операции лишь камуфлируемые под наведение порядка перераспределения в пользу понятных и всем известных групп и лиц, – написал он в посте в поддержку правозащитника. – Практически все временные объекты, попавшие в список ликвидируемых, сразу же после заактированного уничтожения, становятся «бизнесом» одной из трех ларечно-стояночных группировок. Если действия представителей администрации законны, то где необходимые в таких случаях решения судов и исполнительные листы, где приставы, которые должны этим заниматься?»

Челябинск, Виктор Елисеев

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