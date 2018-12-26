26 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

26.12.2018, среда

10:00 Челябинск – Пресс-конференция «Пенсионная система: что ждет россиян в 2019 году» (ОПФР по Челябинской области, ул. Свободы, 95, каб. 404)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная тарифу на обращение с ТКО и повышению тарифов на ЖКУ в 2019 году (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул.Российская, 67, 9 этаж)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Росгвардия Челябинской области лучшая в Уральском округе» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

14:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский посетит квартиры, купленные для детей-сирот и для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (12:45 – выезд на мероприятие аккредитованных представителей средств массовой информации от правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

Челябинск. Другие новости 25.12.18

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