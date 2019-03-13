13 марта ожидаются следующие события – Челябинск

13.03.2019, среда

09:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная переходу на цифровое эфирное телевидение (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, ситуационный центр, 2 этаж)

10:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский проведет совещание с руководителями органов местного самоуправления (ул. Цвиллинга, 27)

13:00 Челябинск – Челябинское региональное отделение партии «Единая Россия» в рамках форума по «Городской среде» организует пленарное заседание «Развитие современной городской среды» с дальнейшим обсуждением и дискуссией по актуальным вопросам (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, 3-й этаж)

14:00 Челябинск – Награждение победителей городского конкурса социальных проектов «Я – гражданин России» (ДК Колющенко, ул. Доватора, 15)

14:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная новой стратегии регионального управления в Уральском банке реконструкции и развития в Челябинске (пресс-центр «Интерфакс-Урал», пр. Ленина, 55а, офис 1202)

14:30 Челябинск – Официальное открытие ХII специализированной выставки «УралСтройЭкспо. Энерго- и ресурсосбережение. ЖКХ – новые стандарты» (ТРК «Гагарин-Парк», ул. Труда, 183, 1 этаж)

15:00 Челябинск – Встреча читателей с актерами и режиссерами Челябинского государственного академического театра драмы, посвященная 95-летию со дня рождения народного артиста России Наума Орлова и Году театра (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60, 2-й этаж, зал №6)

16:00 Челябинск – Городское собрание собственников жилья «Нововведения в законодательстве в сфере ЖКХ, вступившие в силу в 2019 году. Работа в системе ГИС ЖКХ. Общественный контроль в сфере ЖКХ» (ТРК «Гагарин-Парк», ул. Труда, 183, 1 этаж)

Челябинск. Другие новости 12.03.19

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