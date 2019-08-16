16 августа ожидаются следующие события – Челябинск

16.08.2019, пятница

09:00 Челябинск – Торжественное открытие VI международного форума лучших муниципальных практик (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179)

10:00 Челябинск – Госкомитет по охране объектов культурного наследия в Челябинской области проинспектирует ремонтные работы на фасадах домов по гостевому маршруту в Челябинске в связи с многочисленными жалобами горожан (отъезд от ул. Воровского, 30)

11:00 Челябинск – Министерство экологии области продемонстрирует ход ведущихся работ по санитарно-эстетической очистке реки Миасс (набережная реки Миасс у Государственного музея Южного Урала, ул. Труда, 100)

11:00 Челябинск – Стратегическая сессия «Эффективные модели управления многоквартирными домами» в рамках VI Международного Форума лучших муниципальных практик (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179, зал «Sigma»)

12:00 Челябинск – Интерактивный семинар «Живое наследие» в рамках VI Международного Форума лучших муниципальных практик (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179, зал «Galaxy I-II»)

Челябинск. Другие новости 15.08.19

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