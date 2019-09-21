21-23 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

21.09.2019, суббота

09:00 Челябинск – Мероприятия в рамках «Цифрового забега» (парк им. Ю.А. Гагарина, вход за памятником И.В. Курчатову)

12:00 Челябинск – Всероссийский день бега «Кросс нации» (Лесопарковая зона за ЛК им. Е. Елесиной)

14:00 Челябинск – Военно-историческая реконструкция событий Великой Отечественной войны в рамках фестиваля «Челябинские герои» (парк «Никольская роща»)

22.09.2019, воскресенье

07:30-13:00 Челябинск – Челябинский марафон – 2019 (старт от ЛА «Трактор, далее по улицам Салавата Юлаева, Академика Макеева, Университетской набережной и Татищева). Перекрытие движения!

11:00 Челябинск – Мероприятия в рамках фестиваля «Челябинские герои» (парк «Никольская роща»)

11:30 Челябинск – Награждение победителей Челябинского марафона на дистанции 42,2 км с участием врио главы города Натальи Котовой (пл. перед ледовой ареной «Трактор»)

14:00 Челябинск – Открытие чемпионата Урала по гребле на байдарках и каноэ с участием врио главы Челябинска Натальи Котовой (акватория Шершневского водохранилища, ул. Лыжных батальонов, 7)

14:00 Челябинск – Акция, посвященная Дню донора костного мозга (Городской сад им. Пушкина)

23.09.2019, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием врио главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

Челябинск. Другие новости 20.09.19

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