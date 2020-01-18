Роспотребнадзор признал опасными большую часть купелей Челябинска

Роспотребнадзор рекомендовал закрыть в Челябинске четыре из шести официальных крещенских купелей.

«По результатам исследований, качество воды Шершневского водохранилища, в акватории микрорайона Сосновка (по улице Красных казаков) и на пляже «Западный» (Храм всех святых) соответствует требованиям санитарных правил.

Качество воды, в местах оборудованных купелей на озере Смолино и на озере Первое не соответствует гигиеническим нормативам, в связи с чем, Управление Роспотребнадзора по Челябинской области рекомендует ограничить купание в купелях, оборудованных на озерах Смолино и Первое», – сообщили РИА «Новый День» в ведомстве.

Напомним, на этих водоемах должно быть организовано четыре купели: на Смолино – у храма «Утоли моя печали» и на территории отеля Smolinopark, на Первом – на городском пляже (переулок Мамина, 1а) и на пляже «Восточный берег» (проспект Давыдова, 7).

Официально оборудованные купели в Челябинске будут работать с 22:00 18 января до 17:00 19 января: в это время на всех должны дежурить спасатели и бригады скорой помощи.

Желающим совершить крещенский обряд Роспотребнадзор рекомендует соблюдать следующие правила:

– осуществлять купание только в специально оборудованных органами местного самоуправления для этих целей местах;

– не употреблять спиртные напитки;

– перед входом в прорубь необходимо разогреть кожные покровы (растереть, размяться), побыть на воздухе;

-не нырять в прорубь вперед головой это чревато резким спазмом сосудов головного мозга и потерей сознания;

– окунуться не больше чем на 10-15 секунд, не находиться в воде более 1 минуты во избежание переохлаждения организма;

– сразу после купания следует насухо вытереться полотенцем и надеть теплую одежду;

– при освещении крещенской воды использовать емкости, предназначенные для питьевой воды.

Не рекомендуется купаться в проруби детям, беременным женщинам, а также пожилым людям.

Перед погружением в прорубь необходимо убедиться в отсутствии медицинских противопоказаний.

Челябинск, Павел Зварзин

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