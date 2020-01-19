В Минсоце Челябинской области прокомментировали инцидент с 7-летним ребенком, сбежавшим из дома по водосточной трубе

В министерстве социальных отношений Челябинской области прокомментировали инцидент с 7-летним ребенком, произошедший в Озерске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прохожие заметили на фасаде одного из многоэтажных домов на улице Блюхера ребенка примерно 7 лет, повисшего на водосточной трубе в районе 4 этажа. Один из мужчин подсказал мальчику, что нужно делать дальше, – таким образом ребенок сумел спуститься до 2 этажа, а потом соскользнул с трубы, но мужчина его поймал.

«Я его не полностью поймал, но смягчил ему удар, он только коленом стукнулся и больше ничем. Мимо проезжали два молодых человека на машине, они довезли нас до больницы. В больнице уже врачи сделали ему рентген, сказали, что переломов нет, ничего серьёзного, с мальчиком всё хорошо, – цитирует мужчину издание «Подъем». – Единственное, что он из неблагополучной семьи. Сотрудник ПДН сказала, что их мать уже привлекали. Там вообще спускались двое, старший брат мальчика, которого я поймал, и сын их отчима. Они уже это проворачивали не первый раз. У них получалось. И вот самый младший, ему семь лет, тоже решил попробовать. Пока мы ехали в больницу, он сказал, что не хочет жить и лучше бы он упал. Как мы поняли, там есть проблемы в семье. Мать их бьёт, отчим таскает за уши, что там ещё происходит, увы, мы не в курсе».

«Семья мальчиков на учете в органах социальной защиты не состоит, – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства социальных отношений Челябинской области. – После происшествия специалисты службы помощи семье и детям, в том числе психолог, взаимодействуют с родителями и мальчиками.

В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Информация о возможном жестоком обращении в семье по данным органов полиции не подтвердилась».

«Сейчас важно разобраться в причинах произошедшего и правильно помочь семье справиться с возникшим сложностями. Этим сейчас занимаются сотрудники управления социальной защиты населения. Ни в коем случае, не создавая условия, в которых дети будут чувствовать себя некомфортно и испытывать дополнительный стресс. Ситуация находится на контроле в министерстве." – прокомментировала ситуацию глава Минсоца Ирина Буторина.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 19.01.20

Курильщики «сжигают» около 8% бюджета российского здравоохранения. / Роспотребнадзор признал опасными большую часть купелей Челябинска. / В Челябинске мужчина с автоматом устроил охоту на молодого человека. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»