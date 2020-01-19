Ученые признали рыбные палочки и искусственное крабовое мясо «сурими» опасными продуктами, так как их производство ухудшает состояние атмосферы. К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета (Санта Круз, UCSC).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исследователи проанализировали процесс производства указанных продуктов из минтая, выловленного на Аляске (как правило, в дело идут филе и обрезки рыбы), – от промысла до витрины розничной торговли. И пришли к выводу, что обработка после вылова почти вдвое увеличивает выбросы, производимые самим промыслом.

Оказалось, что аляскинский минтай является относительно экономичным промыслом: рыбу ловят большими сетями (средними тралами), которые буксируются за лодками, вывозят много рыбы при каждой посадке и уменьшают воздействие рыболовного процесса на климат. После вылова аляскинский минтай отправляется на переработку, а в некоторых случаях перевозится в больших контейнеровозах, которые сжигают большое количество горючего, в том числе некачественное бункерное топливо, выделяющее диоксид серы.

««Продовольственная система является значительным источником глобальных выбросов парниковых газов», – отмечает научный сотрудник UCSC в области экологических исследований Брэнди МакКуин.

Москва, Игорь Юров

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