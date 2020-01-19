Новый скандал в Миассе: врача застали пьяным на рабочем месте

В Миассе разгорелся скандал в больнице №3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пациентка застала врача пьяным.

История началась с того, что одной из горожанок потребовалось описание к рентгеновскому снимку. Она позвонила врачу и договорилась, что приедет к определенному часу. Но в больнице ей пришлось прождать 1,5 часа, а когда возмущенная пациентка попыталась выяснить, чем занят медик, обнаружила, что он буквально не вяжет лыка.

Общение с врачом женщина записала на видео и выложила в соцсети. Запись любопытная: сама пациентка кричит, ругается и оскорбляет мужчину в белом халате. Тот еле стоит на ногах, едва ворочает языком, даже в какой-то момент показывает ей пятую точку (сил у него хватило только на то, чтобы повернуться к камере спиной), но в общении он предельно вежлив: голос не повышает и не хамит.

Комментируя инцидент, руководство больницы сообщило, что история произошла в нерабочее время, но врач, тем не менее, уволен.

Обсуждая произошедшее в соцсетях жители Миасса разделились на два лагеря: одни заявляют, что таким врачам не место в медицине и оправдывают хамство автора видео; другие настаивают на том, что мужчина – отличный рентгенолог и эндоскопист, и теперь в больнице вообще не осталось специалиста подобного профиля.

Миасс, Павел Зварзин

Миасс. Другие новости 19.01.20

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