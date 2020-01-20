Привет от Барышева: в администрации Челябинска появился еще один силовик

В администрации Челябинска появился еще один силовик: начальником управления делами администрации Челябинска назначен Леонид Лопатин.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, Лопатин получил 2 высших образования – историк и юрист. 25 лет работал в органах МВД. Во время работы начальником отдела МВД по Металлургическому району Челябинска начал сотрудничать с движением «Соцгород» Андрея Барышева, позднее вошел в Попечительский совет движения.

Последнее место работы – заместитель главы Курчатовского района.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 20.01.20

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