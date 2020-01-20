В центре Челябинска грязный снег сваливают в реку

Дорожники решили сваливать грязный снег в реку в центре Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новые подрядчики по обслуживанию дорог в Челябинске решили не заморачиваться с вывозом снега из города. По крайней мере, с некоторых участков.

Вопиющее отношение дорожников к экологии города зафиксировал координатор инициативной группы «Челябинский урбанист» Лев Владов. Вчера, 19 января, общественник заметил, как снег, смешанный с реагентами и грязью, рабочие дорожной службы сваливают прямо в реку Миасс.

«Так делать запрещено. Смесь грязи и реагентов нельзя даже спускать в дождевую канализацию по правилам благоустройства Челябинска. Мы платим налоги, администрация заказывает услуги по уборке снега. Подрядчики должны вывозить снег на специальные полигоны. Это же гребаная уборка снега! Это не космическая наука, почему в городе не способны организовать даже такой примитивный процесс?" – возмущается урбанист

Интересно, что рабочие даже не смогли объяснить, кто разрешил им сбрасывать снег в реку. По их словам, к ним подъехал какой-то незнакомый мужчина и сказал сбрасывать снег с моста на берег реки.

Это не первый случай пренебрежения дорожными организациями правилами уборки снега. Так, ранее горожане уже жаловались на то, что в микрорайоне Чурилово снег не вывозят за город, а складируют на площадке под строительство храма. Вообще, по словам челябинцев, в наступившем году особенно обострилась проблема бесконтрольного складирования снега: грязный снег сваливается где только возможно. Между тем, власти Челябинска заверяют, что на официальные снегосвалки снег могут привозить любые организации, причем денег с них за это не потребуют.

Челябинск, Виктор Елисеев

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