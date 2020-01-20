Год новый, проблемы старые: дороги Челябинска не успевают убирать

Новые подрядчики, отвечающие за чистоту дорог в Челябинске, уже успели проштрафиться.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жителей города не устраивает уборка улично-дорожной сети, особенно тротуаров. Об этом заявили глава Челябинска Наталья Котова.

По словам мэра, хотя ситуация отчасти объяснима срывом аукционов на содержание улично-дорожной сети (самый большой конкурс пришлось перенести с конца декабря на январь, так как ФАС потребовала разбить лот на несколько частей), это не снимает с дорожных организаций и управления дорожного хозяйства ответственности.

К тому же оказалось, что до нового года тротуары фактически никем не обслуживались. Теперь же, из-за высоких температур снег, скопившийся за декабрь на тротуарах, начал таять. И новым подрядчикам приходится работать в достаточно сложных условиях.

Следует добавить и существенное увеличение объема вывозимого снега: так как подрядчики перестали злоупотреблять реагентами, снега приходится вывозить вдвое больше, чем раньше. При этом, по словам дорожников, двух снегосвалок, действующих в городе, явно недостаточно для таких объемов. И представители дорожных организаций и мэрии уже прорабатывают возможность организации еще двух-трех снегосвалок, но уже к следующему сезону.

Осложняют работу и аномально высокие температуры. Так, по признанию дорожников, в наиболее теплые дни пришлось на двое суток закрыть одну из снегосвалок, так как техника на ней попросту тонула в растаявшем снегу.

Представители дорожных организаций признают, что не смогли справиться с уборкой тротуаров, примыкающих к основным магистралям. Однако винят в этом своих предшественников. По их словам, предыдущий подрядчик, убирая снег с магистралей, частично переместил его на пешеходные переходы. Поэтому дорожники сконцентрировались, прежде всего, на уборке пешеходных переходов. Теперь же они переносят акцент на уборку тротуаров и обещают, что до конца января приведут их в нормальный вид.

Если, конечно, не будет снегопада.

Челябинск, Виктор Елисеев

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