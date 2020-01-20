В Челябинске маршрутка насмерть сбила пешехода

Маршрутка сбила челябинца на пешеходном переходе.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска,трагедия произошла сегодня, 20 января, в 07:00 на Копейском шоссе.

22-летний водитель микроавтобуса «Фиат Дукато», следовавшего по маршруту №128, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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