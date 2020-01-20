Уральские металлурги автоматизируют контроль за железнодорожным транспортом

ММК автоматизирует контроль за железнодорожным транспортом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на предприятии завершается реализация проекта по созданию системы автоматизированного контроля за передвижением железнодорожного транспорта по территории ПАО «ММК».

С помощью новой системы сотрудники смогут удаленно контролировать перемещения железнодорожного транспорта по территории комбината, отслеживать наличие или отсутствие груза в вагонах, следить за их состоянием. Система позволяет определять, где находится тот или иной вагон, по его номеру (все вагоны внутреннего и прямого парка ЖДТ внесены в базу и пронумерованы), а также сигнализирует об отклонениях и неисправностях. Кроме того, система собирает, обрабатывает и хранит видеоинформацию.

Система автоматизированного контроля за передвижением железнодорожного транспорта интегрирована в диспетчерский комплекс видеонаблюдения за сохранностью ТМЦ ПАО «ММК» и вся информация по отклонениям выводится в круглосуточно функционирующую диспетчерскую службу, что позволяет оперативно принимать меры в случае поломок.

В настоящее время функционирование системы автоматизированного контроля за передвижением железнодорожного транспорта обеспечивают 116 видеокамер на 25-ти железнодорожных станциях. В первом квартале 2020 года планируется завершить проект, установив еще 14 видеокамер на двух станциях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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