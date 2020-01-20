В одном из районов Челябинска организуют работу мобильного флюорографа

В Металлургическом районе Челябинска будет работать мобильный флюорограф.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, городская клиническая больница №6 организует работу передвижного флюорографа с 21 до 31 января в будние дни. Пройти обследование можно будет на нескольких площадках Металлургического района.

Флюорография грудной клетки – важное диагностическое обследование, которое необходимо проходить один раз в год. Флюорография является скрининговым исследованием, помогающим выявить онкологические заболевания, туберкулез, профессиональные болезни легких и другие патологии органов грудной полости и лёгких.

График работы и места проведения флюорографического обследования:

21 января с 9:00 до 12:00 у поликлиники №2, ул. Коммунистическая, 2А;

22-24 января с 9:00 до 12:00 у поликлиники №3, ул. 50-летия ВЛКСМ, 29;

27 января с 9:00 до 12:00 около МБОУ СОШ №57, 26 Бакинских Комиссаров, 63;

28-31 января с 9:00 до 12:00 у поликлиники №1, ул. Румянцева, 31.

Для прохождения обследования необходимо взять с собой медицинский полис и паспорт.

Челябинск, Виктор Елисеев

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