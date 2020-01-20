Уралец выложил откровенные фото и видео своей бывшей на всеобщее обозрение

Житель Бакала предстанет перед судом за нарушение неприкосновенности частной жизни.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Сатки утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении неприкосновенности частной жизни.
По версии следствия южноуралец в октябре 2019 года разместил на странице в социальной сети ряд фотографий и видеозаписей интимного характера с изображением бывшей сожительницы. При этом ознакомиться с откровенными фото и видео могли все желающие. Таким способом мужчина решил отомстить порвавшей с ним женщине.
Уралец свою вину признал полностью, фотографии и видеозаписи удалил.
Уголовное дело направлено в Саткинский гороской суд для рассмотрения по существу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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