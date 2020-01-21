Телетрапы есть, но не работают: в челябинском аэропорту объяснили, почему пассажиров возят на автобусах

Жители Челябинска недовольны тем, что в обновленном аэропорту пассажиров большинства рейсов транспортируют до самолета (или до аэровокзала) по старинке – на автобусе.

Как уже сообщал «Новый День», в новом терминале, открывшемся в конце минувшего года, установлено 4 телетрапа. Однако используют их очень редко.

«Первое и главное – услуги заказывают авиакомпании, исходя из своих расчетов, – сообщили в пресс-службе аэропрта. – Телетрап дороже автобуса. Но средний самолет перевозит 200 пассажиров, а в один автобус входит 80. Умножаем и идем дальше.

У региональных самолетов, например – откидная дверь с лесенкой, телетрап им не нужен. Лоукостеры не пользуются телетрапами в принципе, для них важна скорость перемещения пассажиров из терминала на борт, поэтому им удобнее при высадке-посадке подогнать сразу два передвижных трапа.

Нет смысла заказывать телетрап, если воздушное судно не развернется сразу и не улетит «домой». Такой борт лучше уйдет на удаленную стоянку, чтобы не занимать место у терминала. Тем более ни к чему использовать «рукав», если борт остается на длительной стоянке (на ночь) – у телетрапа почасовая оплата».

Отметим, что час работы телетрапа стоит больше 20 тысяч рублей, что примерно в 2 раза больше, чем использование обычного трапа-лестницы. Но во втором случае нужно добавить еще стоимость автобуса – еще несколько тысяч за единицу техники, а в первом – услуги тягача, транспортирующего самолет от места стоянки.

Челябинск, Павел Зварзин

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