Теперь официально: в Челябинске в очередной раз открыли новый терминал аэропорта

В Челябинске официально открыли аэропорт имени Игоря Курчатова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вокруг нового терминала с самого начала было много помпезного шума и скандалов.

Строительство должны были завершить к саммитам ШОС и БРИКС, и предполагалось, что обновленный аэропорт будет соответствовать высокому статусу международной встречи. Был даже объявлен конкурс архитектурных концепций. Представленные работы выставили на суд горожан. Но ни решение профессионального жюри, ни выбор горожан не нашли воплощения на практике. Последнее слово осталось за инвестором, который выбрал проект попроще – «уральская балалайка» или «теплица с веслом на крыше» окрестили его челябинцы (сейчас называют «Игорь» или «Пятерочка»).

Потом было много чего: строители срывали сроки, основную программу саммитов перенесли в Санкт-Петербург, а затем мероприятие и вовсе отменили, инвестор едва не снес историческое здание аэропорта – горожане его отстояли, разгорелся спор о том, чье имя должен носить аэропорт, строители снова не укладывались в план и так далее.

Как бы то ни было, 3,5 млрд были освоены, и в ноябре 2019 года новый терминал открылся. Но с недоделками. Поэтому решили: пусть пока поработает как бы в тестовом режиме.

«Челябинск получит современный аэропорт, соответствующий амбициям города», – заявил через месяц губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Недоделки к тому времени еще не устранили. В итоге, в тестовом режиме новый терминал работал больше года. За это время у него несколько раз протекала крыша, а пассажиры жаловались на огромные очереди при регистрации на рейс. Кстати, стоек регистрации в аэропорту много, но все вместе они никогда не работают.

Наконец, сегодня терминал открыли официально – в присутствии высоких гостей и помпезными (ну, а как иначе?) речами: «В новом аэропорту на каждой стене, в каждом уголке – связь с наукой. С помощью гаджета можно рассмотреть и изучить информацию, которая здесь буквально на каждом шагу. С эстетической точки зрения аэропорт выглядит достойно. Сегодня он готов принимать ежегодно минимум 2,5 миллиона пассажиров, а фактически его возможности увеличились в несколько раз», – заявил губернатор Алексей Текслер. Кстати, ради торжественной церемонии, наконец, включили большое информационное табло.



Чем можно гордиться: челябинский аэропорт – единственный за Уралом и в Уральском округе, получивший третью категорию ICAO. То есть, здесь любой самолет в любую погоду может безопасно совершить слепую посадку.

Что удручает: сегодня улететь из Челябинска можно только в 15 российских городов. И с потолка в аэропорту периодически течет.

Челябинск, Павел Зварзн

Челябинск. Другие новости 26.01.21

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