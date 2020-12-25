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Пятница, 25 декабря 2020, 17:09 мск

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Аэропорт Челябинска снова «поплыл» (ВИДЕО)

В новом терминале челябинского аэропорта имени Курчатова снова потоп.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вода с интенсивностью хорошего дождя бежит с потолка в зоне ожидания зала регистрации.

«Вода омывает зону ожидания и уже подходит к стойкам регистрации. По предварительной информации, во всем виновата пожарная система», – сообщает telegram-канал Mash.

В аэропорту заявляют, что протечка устраняется, работе она не помешала.

Однако специалисты утверждают: если вода выйдет за пределы теплого контура, это может привести к деформации утеплителя на фасаде, что повлечет дорогостоящий ремонт.

Напомним, новый терминал аэропорта работает всего год, но в его адрес уже высказана масса претензий. В августе зал регистрации уже топило – тогда заявлялось о выходе из строя системы кондиционирования.

Челябинск, Павел Зварзин

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