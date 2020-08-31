«Это не современная гавань, а какой-то колхоз…» Челябинцы возмущены тем, что творится в аэропорту (ФОТО, ВИДЕО)

Челябинский аэропорт имени Игоря Курчатова мало напоминает современную воздушную гавань. Скорее, колхоз, в котором никак не могут навести порядок. Такое мнение высказали читатели РИА «Новый День», побывав на днях в аэропорту.

«Поехали провожать друзей на утренний рейс в Москву и удивились тому, как все организованно в аэропорту, – рассказывают горожане. – Во-первых, транспорт. То, что ночью можно добраться до аэропорта на автобусе, это отлично, но, например, первый самолет улетает в 5:40 и потом регулярные рейсы отправляются каждые 15 – 20 минут до 7:25. А автобус №1 выходит с вокзала в 3:40 и прибывает в аэропорт к 4:30, а следующий рейс отправляется только в 5:45 и, поскольку на городских улицах уже больше движение в это время, в аэропорт он прибывает не раньше чем через час. То есть на регистрацию на рейс в 7:25 пассажиры уже не успевают. И надо прибывать в аэропорт сильно заранее, либо ехать на такси. И что любопытно, далее до 17:00 регулярных рейсов нет, но автобус ходит весь день, а ранним утром, когда прилетает и улетает много самолетов, в расписании автобуса оказалась «дыра».

Посмотрели расписание автобуса №45 – оно еще неудобнее. А автобус №41 вообще перестал ходить в аэропорт, то есть, у жителей ЧМЗ даже выбора нет, на чем ехать.

Второе, что поразило, – это полный бардак на остановке общественного транспорта на первой линии дороги перед новым терминалом. Остановка буквально забита такси, которые стоят там часами.

Мы провожали друзей рейсом в 7:25 и, поскольку приехали на автобусе аж за 3 часа до вылета, то убедились, что большинство машин в этом месте просто стоит, никуда не уезжая. То есть, по сути, на остановке таксисты устроили себе стоянку. Причем, иногда они даже блокируют автобус, который не может между ними протиснуться.

Автобус не мог выехать, пока занявшие вторую полосу таксисты не освободили проезд

Самое любопытное, что на подъезде к терминалу стоит знак, запрещающий стоянку вдоль всего здания.

Но это, похоже, никого не волнует. Тем более что дальше установлен знак «Стоянка такси». Ни один человек нам внятно не смог объяснить, можно ли в этом месте стоять. Но во всех современных аэропортах на автобусной остановке никто не стоит, а у нас автобус даже не может к ней толком подъехать.

Сильно впечатление производит и пропускная система аэропорта. Рейсы улетают друг за другом, народу одновременно приезжает много, и к входным рамкам выстраивается очередь, которая даже не помещается в здании. Разумеется, социальную дистанцию и масочный режим никто не соблюдает.

В зале ожидания свои приколы: народу много, места мало, и при этом в центр зала умудрились загнать рекламный автомобиль. И поставили его прямо перед монитором, транслирующим онлайн-табло, – подойти невозможно. Если плохо видишь – ищи информацию в другом месте.

И, наконец, «радует» вид, встречающий прилетающих и формирующий первое впечатление о Челябинске. Помнится, на рендерах перед терминалом рисовали зеленую зону. По факту – там асфальтовое поле. И на горизонте – трубы, усиленно дымящие на город».

Это фото сделано утром 27 августа: тогда в Челябинске были объявлены НМУ, и предприятия должны были сократить объем выбросов. Страшно представить, как выглядит «полный объем».

Челябинск, Николай Бутов

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