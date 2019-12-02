Амбиции и пустота: аэропорт как зеркало «челябинской мечты» (ФОТО)

«Челябинск получит современный аэропорт, соответствующий амбициям города», – заявил сегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Корреспондент РИА «Новый День» побывал вместе с главой региона в новом терминале аэропорта имени Игоря Курчатова и оценил уровень притязаний южноуральской столицы.

Напомним, первых пассажиров новый терминал принял еще 27 ноября, но поскольку он еще не доделан, то работает пока в тестовом режиме. Сегодня губернатор на месте провел совещание по вопросам перспективы развития аэропорта.

Раньше челябинский аэропорт выглядел так

Теперь – это большое здание из стекла и красного вентфасада стоимостью 3,5 млрд рублей

«Хорошо, хоть кляммеры не торчат», – прокомментировал один из челябинских архитекторов. Это (отсутствие кляммеров), кстати, большая редкость для Челябинска

Вентфасадом обновили и аэропортовскую гостинцу

Пешеходные отбивки между полосами дороги слишком узкие. Плюс – такая челябинская фишка – по центру понатыкали столбов

Поэтому люди предпочитают ходить по дороге

Изнутри челябинские амбиции выглядят так:

Слишком много пустого места

Конечно, со временем это все чем-нибудь да заполнится, а пока интерьер уютным не назовешь

Что любопытно: при таких площадях слишком мало мест для пассажиров

При пропускной способности до 900 пассажиров в час, кресел всего 300

Пока в челябинском аэропорту редко совпадает несколько рейсов, поэтому народу в терминале немного, а свободное место уже нужно поискать

На втором этаже посвободнее

Главный вопрос, который обсуждался в ходе совещания, – расширение географии полетов. Сегодня внутренних рейсов около 30. И более 60% из них – это московское направление.

Табло выглядит внушительно. Но, увы – это расписание на несколько дней

Некоторые эксперты считают, что на Южном Урале спрос на авиапутешествия невелик. В подтверждение приводят статистику: каждый житель области летает, в среднем, один раз в два года. Но, может быть, потому, что летать пока особо некуда, а билеты далеко не всем по карману? Похоже, это понимают и в правительстве области, и в руководстве аэропорта: обещают массу субсидированных рейсов и новые направления. В ближайшей перспективе открытие рейсов в Волгоград, Нижний Новгород, Новосибирск и Омск. Возможна организация перелетов в Уфу и Калининград.

К саммитам ШОС и БРИКС руководство аэропорта рассчитывает получить для аэродрома третью категорию международной организации гражданской авиации (ИКАО) и, как следствие, право принимать воздушные суда в любое время года при любой погоде.

Хорошо бы при таких возможностях получить и базовую авиакомпанию, говорилось на совещании. Тогда бы город смог стать хабом на восточном направлении – как внутреннем, так и международном. Но сегодня для размещения базового перевозчика нет инфраструктуры – ангаров, ремонтной базы и прочих технических условий.

Поэтому пока международный аэропорт Курчатов – это провинциальный транспортный узел с крайне узкой географией полетов, пустующими площадями, высокими ценами и парой памятников отцу ядерного оружия, скромно установленными на отшибе:

Внутри терминала – в очередном пустом углу

Снаружи – рядом с VIP-парковкой

Повернувшись затылком к представительским авто, Игорь Васильевич задумчиво наблюдает, как разворачиваются пустые автобусы. Большинство пассажиров о его присутствии даже не догадывается.

Челябинск, Евгений Полак

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