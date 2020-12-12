В прокуратуру пожаловались на постоянные очереди в челябинском аэропорту

Челябинская транспортная прокуратура начала проверку в аэропорту имени Курчатова: пассажиры жалуются на постоянные очереди и нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о постоянно поступающих в его приемную жалобах рассказал в соцсетях депутат Госдумы от Челябинской и Курганской областей Виталий Пашин:

«Жители Челябинска возмущены длинными очередями и давками в аэропорту «Игорь Курчатов», они называют происходящее беспределом.

«Сначала стоишь в очереди на въезд по 20-30 минут, так как из шести шлагбаумов на въезд работает один. И при входе в аэропорт постоянно очереди, из четырёх оборудованных входов работает тоже только один! Утром более двух сотен людей стояли в очереди, их проверяли два человека, а несколько сотрудников аэропорта и полиции наблюдали и смеялись над этим...» Заявитель был более эмоционален, часть слов нам пришлось заменить. Возмущение пассажиров понятно: ни заявленного комфорта, ни высокого уровня обслуживания в новом аэропорту не видно. О соблюдении социальной дистанции и речи не идёт.

Направлю депутатский запрос новому министру транспорта РФ Виталию Савельеву и в надзорные органы с просьбой провести проверку по этой ситуации».

Прокуратура к проверке уже приступила: «При досмотре пассажиров все имеющиеся входные рамки и интроскопы работниками служб авиационной безопасности не используются. В случае выявления фактов бездействия либо иного ненадлежащего исполнения обязанностей, ставящих под угрозу здоровье граждан, общественный порядок либо нормальное функционирование аэропорта, соответствующим сотрудникам и руководству авиаузла будет дана жесткая и принципиальная правовая оценка», – заявили в ведомстве.

Челябинск, Павел Зварзин

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