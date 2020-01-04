Новый терминал аэропорта «Челябинск» превратили в большой ларек

Вместо неба и взмывающих в него самолетов посетители аэропорта «Челябинск» видят унылые торговые полки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинцев возмутил внутренний облик нового терминала международного аэропорта «Челябинск», недавно с помпой представленного южноуральцам и главе региона.

Своими впечатлениями от «воздушных ворот» города поделился урбанист Лев Владов. «В зонах ожидания аэропортов архитекторы делают большие окна, чтобы вылетающие могли насладиться уникальным для города пейзажем. В Челябинске сделали такие же, но управляющая компания скорректировала архитектурные решения: вместо окон теперь витрины», – посетовал общественник.

Теперь основу внутреннего убранства терминала составляют многочисленные полки, заваленные нехитрой снедью и мягкими игрушками. Помещение представляет картину, схожую с торговых рядами середины 90-х годов прошлого века. А его посетителей не оставляет впечатление, что печально известные ларьки, с которыми усиленно борется мэрия в самом Челябинске, благополучно мигрировали в здание аэропорта.

«Аэропорт Челябинск» – это частная компания, естественная монополия. То есть формально чиновники не могут влиять на решения внутри аэропорта. Как компании будет удобно, так она и будет поступать, а челябинцы будут довольствоваться тем, что дают, без права голоса и выбора, – рассуждает Лев Владов. – В связи с этим вопрос: как убедить аэропорт быть крутой компанией и не быть жуткими колхозниками?"

Челябинск, Виктор Елисеев

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