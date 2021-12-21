Обещания и реальность: челябинский аэропорт опять закрыт из-за непогоды

В Челябинске из-за погодных условий закрыли аэропорт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи со снегопадом самолеты перестали отправлять и принимать с 11 часов 10 минут по местному времени. Несколько вылетевших в Челябинск рейсов посадили в Екатеринбурге – их прибытие ожидается к 16:30.

Открыть аэропорт предполагается в 13:30, но только в том случае, если интенсивность снегопада уменьшится.

Отметим, новый аэротерминал обошелся в 3,5 млрд рублей. Власти региона неоднократно подчеркивали, что «Курчатов» – единственный аэропорт за Уралом и в Уральском округе, получивший третью категорию ICAO. То есть, здесь любой самолет в любую погоду может безопасно совершить слепую посадку. Но, как выяснилось, не может.

Дополненно: аэропорт будет закрыт до 16:10 по местоному времени для расчистки взлетно-посадочной полосы от снега и наледи.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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