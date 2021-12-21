Снегопад не повлиял на работу Кольцово: аэропорт принял два рейса, которые следовали в Челябинск

Мощный снегопад, обрушившийся сегодня днем на город, не повлиял на работу аэропорта Кольцово: все рейсы прилетают и вылетают вовремя. Кроме того, Екатеринбург принял самолеты из Москвы и Красноярска, которые должны были лететь в Челябинск – «Курчатов» из-за непогоды закрыт до вечера.

«Кольцово работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе аэропорта.

Кроме того, Екатеринбург принял два рейса, которые направлялись в Челябинск: SU-1420 (из Москвы) и RT-273 (Красноярск). С пассажирами сейчас работают представители авиаперевозчиков.

Как писал «Новый День», челябинский аэропорт «Курчатов», закрыт до 16:10 из-за снегопада. Там чистят взлетно-посадочные полосы от снега и наледи.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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